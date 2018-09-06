Четверг, 6 Сентября 2018 года
17:50:03 МСК

81 музей Москвы можно будет посетить бесплатно в День города

Культура

Многие учреждения культуры подготовили экспозиции, посвященные истории столицы

81 музей Москвы можно будет посетить бесплатно в День города
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей Победы на Поклонной горе. Москва

Москва, 6 сентября 2018, 17:01 — REGNUM  В День празднования 871-летия Москвы 8−9 сентября столичные власти сделали посещение 81 музея бесплатным. Этой же привилегией можно было воспользоваться и в прошлом году. В эти выходные свои двери откроют Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно» и многие другие. Как и положено, ко Дню основания города многие учреждения культуры столицы приготовили различные программы, посвященные истории Москвы. В частности, в музее Москвы можно посмотреть выставку фотографа и изобретателя Николая Драчинского, главной темой цветных коллажей которого была Москва, и экспозицию «Находки нашей улицы», представляющую артефакты, найденные археологами на улицах столицы в 2017—2018 годах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить