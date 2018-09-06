Московский театр сатиры открывает юбилейный 95-й сезон

Москва, , 16:15 — REGNUM 6 сентября Московский академический театр сатиры открывает юбилейный 95 сезон. Как и положено театру этого профиля зрителям в этот день будет представлены фантасмагория «Где мы…» со звездным составом в лице Александра Ширвинда, Федора Добронравова и Александра Олешко и фарс «Горгоны» с не менее блестящими исполнителями-женщинами — Аленой Яковлевой и Мариной Ильиной. По традиции перед началом сезона состоялся сбор труппы. Планы премьер, о которых рассказал художественный руководитель театра, народный артист РФ Александр Ширвинд, обширны. Это работа и над чеховским «Платоновым», и над «Полоумным Журденом» по пьесе Михаила Булгакова, и над музыкальным спектаклем по мотивам «Дамского счастья» Эмиля Золя.