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«На пороге вечности»: вышел трейлер фильма про Винсента ван Гога

Культура

Снял картину режиссёр Джулиан Шнабель

Лос-Анджелес, США, 6 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Вышел первый трейлер фильма «Ван Гог. На пороге вечности», в котором роль великого живописца исполнил Уиллем Дефо. Ролик был опубликован 5 сентября на YouTube-канале кинокомпании CBS Films.

Снял картину режиссёр Джулиан Шнабель («Пока не наступит ночь», «Скафандр и бабочка»), который ранее выпустил несколько биографических картин. Он написал сценарий совместно с Жаном Клодом Каррьером, который много работал с режиссёром Милошем Форманом. В трейлере, в частности, показано, как Винсент ван Гог встречается с Полем Гогеном.

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Напомним, в фильме также снялись Руперт Френд (сериал «Родина»), Оскар Айзек («Аннигиляция») и Мадс Миккельсен («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»). Ожидается, что в кинотеатры фильм попадёт в 2019 году.

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