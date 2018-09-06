Абхазия и Ингушетия провели культурные параллели

Сухум, , 14:22 — REGNUM В Абхазии прошли Дни культуры Ингушетии. В двух городах республики — Сухуме и Очамчире были представлены лучшие образцы культурного наследия ингушского народа.

Культурная программа ингушской делегации состояла из концерта, который проходил в Абхазской государственной филармонии, а также книжно-иллюстративной и художественной выставок, проводимых в Абхазском Государственном музее. По словам министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсалия, жителям обеих республик «будет очень любопытно провести параллели между культурами».

Гости экспозиций смогли познакомиться с произведениями изобразительного искусства и литературы, ингушские мастера кисти провели мастер-классы по живописи. На концерте жители Абхазии смогли насладиться мастерством артистов из Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», народного артиста РИ Алаудина Эсмурзиева, заслуженных артистов РИ Рахмана Бекова, Луизы Эльджуркаевой, Беллы Базоркиной, Адама Алиева.

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Как сообщало ИА REGNUM, недавно с культурой Ингушетии смогли познакомиться жители Франции. Ранее Дни культуры Республики Ингушетия проводились в Азербайджане, Белоруссии, Катаре, Болгарии, Италии.

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