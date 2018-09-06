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Названы кандидаты на пост режиссёра нового фильма об агенте 007

Культура

После отказа Дэнни Бойла снимать картину продюсеры проекта ищут достойного претендента

Названы кандидаты на пост режиссёра нового фильма об агенте 007
Anssi Koskinen
Агент 007

Лондон, 6 сентября 2018, 14:10 — REGNUM  Режиссёрами 25-го фильма «Бондианы» могут стать Барт Лэйтон («Американские животные») и С. Дж. Кларксон (сериалы «Доктор Хаус», «Декстер», «Джессика Джонс»). Продюсеры проекта сейчас рассматривают их кандидатуры. Об этом 5 сентября сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1037588960648876032

Отмечается, что они хотят в ближайшее время провести с кандидатами встречу. Сообщается также, что руководство проекта вновь обратило свой взор на Яна Деманжа («Белый парень Рик»), который ранее соревновался с Дэнни Бойлом за право снимать 25-й фильм «бондианы».

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Дэниэл Крэйг, воспользовавшись возникшей паузой в производстве нового фильма об агенте 007, решил сняться в фильме Райана Джонсона «Ножи наголо». Он исполнит в нём роль детектива.

Читайте ранее в этом сюжете: Дэниэл Крэйг снимется в фильме Райана Джонсона «Ножи наголо»

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