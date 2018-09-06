Названы кандидаты на пост режиссёра нового фильма об агенте 007

Лондон, , 14:10 — REGNUM Режиссёрами 25-го фильма «Бондианы» могут стать Барт Лэйтон («Американские животные») и С. Дж. Кларксон (сериалы «Доктор Хаус», «Декстер», «Джессика Джонс»). Продюсеры проекта сейчас рассматривают их кандидатуры. Об этом 5 сентября сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1037588960648876032

Отмечается, что они хотят в ближайшее время провести с кандидатами встречу. Сообщается также, что руководство проекта вновь обратило свой взор на Яна Деманжа («Белый парень Рик»), который ранее соревновался с Дэнни Бойлом за право снимать 25-й фильм «бондианы».

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Дэниэл Крэйг, воспользовавшись возникшей паузой в производстве нового фильма об агенте 007, решил сняться в фильме Райана Джонсона «Ножи наголо». Он исполнит в нём роль детектива.

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