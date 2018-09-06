Четверг, 6 Сентября 2018 года
14:57:45 МСК

Выставка «Романтики. Искатели. Герои» открылась в Музее Москвы

Культура

Достижения эпохи представлены на выставке в хронологическом порядке

Москва, 6 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  Архивы комсомольцев можно увидеть в Музее Москвы на выставке «Романтики. Искатели. Герои». Она приурочена к Году добровольца и 100-летнему юбилею Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Достижения эпохи представлены на выставке в хронологическом порядке — от создания организации в 1918 году до роспуска в 1991-м. Есть и интерактивная часть. Посетители могут посидеть в первой вагонетке московского метро 1935 года, побывать на комсомольском собрании и зайти в военную палатку. В шести тематических зонах представлены значки, билеты, фотографии и письма. Выставка еще будет дополняться новыми экспонатами.

«Я надеюсь, что сами люди расскажут о том, какими они были, и какими они стали, — сообщила руководитель отдела «История Москвы» Музея Москвы Ирина Карпачева. — Мы будем рассказывать всю правду, от первых лиц, и все персонажи, которые сейчас уже не смогут прийти на экран и рассказать вам, их уже нет, рассказывают здесь в своих дневниках, в своих письмах, в том, что от них осталось, а осталось, поверьте, очень много».

Значительная часть экспонатов предоставлены комсомольцами из личных архивов, которые они хранили десятилетиями. Выставка продлится до октября, тогда комсомольцы и отметят свой юбилей. В дальнейшем материалы пополнят фонды Музея Москвы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Художественные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить