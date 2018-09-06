В США сняли сериал про крупнейший сексуально-политический скандал

Лос-Анджелес, США, , 12:09 — REGNUM Моника Левински и Билл Клинтон стали героями документального сериала, посвящённого событиям двадцатилетней давности, когда разразился один из самых известных сексуальных скандалов. Об этом шоу 5 сентября рассказал журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1037334546633641984

Сериал состоит из трёх частей, в него вошли интервью главных персонажей скандала, которые зрители ранее не видели. В частности, в сериале будет показано интервью Левински, в котором она признаётся в любви к 42 президенту США, рассказывает о том, как её предала подруга и как проходили их встречи с Клинтоном.

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Напомним, сексуальный скандал вокруг Билла Клинтона и Моники Левински разразился в 1998 году. Из-за того, что Клинтона обвили во лжи под присягой, была начата процедура импичмента. Впрочем, в результате голосования Билл Клинтон был оправдан по всем пунктам обвинения и остался на посту президента США.

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