Театр в Чувашии «закупает» Отелло и Дездемону

Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В Чувашии Государственный театр оперы и балета готовится к международному оперному фестивалю, на который планируется пригласить иностранных исполнителей. Соответствующее извещение об оказании услуг солистов опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Так, партии Отелло и Дездемоны оценены почти в 124 тыс. рублей каждая, услуги дирижёра — в 112,6 тыс. рублей.

Автономное учреждение «Чувашский государственный театр оперы и балета» минкультуры Чувашии опубликовало извещение о закупке у единственного поставщика. Речь идёт об исполнении главных партий в опере «Отелло» — Отелло и Дездемоны. Каждая партия оценена в 123 875, 71 рублей.

«В рамках выполнения работ по договору исполнитель обязуется подготовить и исполнить партию Отелло в спектакле «Отелло» 28 ноября 2018 года, концертные номера в гала-концерте 2 декабря 2018 г. на XXVIII Международном оперном фестивале. Исполнитель обязуется выполнить работу качественно и в срок, указанный в договоре», — говорится, в частности, в документе.

Аналогичные условия выставлены кандидату на исполнении роли Дездемоны. О том, кого планируют пригласить на главные партии, можно сделать вывод из названий документов — к примеру, это могут стать итальянские исполнители Фабио Адреотти (тенор) и Россана Потенца (сопрано).

Дирижировать, скорее всего, также будет итальянский музыкант. Стоимость дирижёрской работы оценена в 112 614,29 рублей. Вероятно, будет приглашён Леонардо Квадрини.

«В рамках выполнения работ по договору исполнитель обязуется подготовить и выполнить работу дирижёра спектакля «Отелло» 28 ноября 2018 года на XXVIII Международном оперном фестивале», — говорится в документе.