Юрий Кублановский о победе в «Книге года»: Эта книга пропитана Ярославлем

Ярославль, , 12:03 — REGNUM Уроженец Рыбинска Ярославской области поэт Юрий Кублановский получил литературную премию «Книга года» за сборник «Долгая переправа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония вручения литературной премии «Книга года» состоялась 5 сентября в театральном центре «На Страстном» в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Я родом из Рыбинска и до 17 лет жил там. В Ярославле тоже часто бывал. Мой отец был артистом Рыбинского театра, а он довольно плотно связан с ярославским. Я бывал на всех премьерах в театре Волкова, я знал его старых артистов, и просто Ярославль для меня не чужой. Я от души люблю этот город», — сказал корреспонденту ИА REGNUM поэт Юрий Кублановский.

В сборнике, где собраны все стихотворения автора 21 века, первое стихотворение «Ночь в Ярославле» датировано 3 января 2001 года. Кроме этого есть стихи, посвящённые парому в Мышкине и Толгской обители.

Ярославлем пропитана эта книги. В Ярославе есть русский дух. Несмотря на тот страшный урон, который понес Ярославль при Советской власти — сначала во время восстания, а потом из-за неразумного строительства. Например, в самом центре, напротив храма Ильи Пророка построили партийное здание. Несмотря на это, Ярославль сохранил дух той России, которая мне дорога», — сказал корреспонденту ИА REGNUM поэт Юрий Кублановский.

Поэт часто бывает в Ярославле. В феврале этого года в библиотеке имени Лермонтова он презентовал именно «Долгую переправу».

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