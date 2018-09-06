В Якутске открывается Международный фестиваль документального кино

Якутск, , 11:52 — REGNUM 6 сентября открывается Якутский международный фестиваль документального кино. На нем будут представлены работы хронометражом более 60 минут режиссеров из России, Германии, Франции, Италии, Израиля и Китая. Откроется кинопоказ картиной Михаила Барынина «24 снега» Программа кинофестиваля включает в себя основной конкурс, конкурс документального кино, внеконкурсные и специальные показы, образовательные и деловые программы. В рамках форума покажут работы таких мастеров как Вим Вендерс и Фатих Акин — их представил Гете-Институт.

Основное внимание жюри будет уделено картинам, посвященным традициям и культуре народов Арктики.

8 сентября отдельная программа фестиваля пройдет в поселке Мохсоголлох.

Гостей и участников ждет обширная культурная программа — посещение единственного в мире музея Института мерзлотоведения, Музея мамонта, Царства вечной мерзлоты, Сокровищницы Якутии.