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В Якутске открывается Международный фестиваль документального кино

Культура

На открытии будет показан фильм якутского режиссера Михаила Барынина «24 снега»

В Якутске открывается Международный фестиваль документального кино
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Якутск, 6 сентября 2018, 11:52 — REGNUM  6 сентября открывается Якутский международный фестиваль документального кино. На нем будут представлены работы хронометражом более 60 минут режиссеров из России, Германии, Франции, Италии, Израиля и Китая. Откроется кинопоказ картиной Михаила Барынина «24 снега» Программа кинофестиваля включает в себя основной конкурс, конкурс документального кино, внеконкурсные и специальные показы, образовательные и деловые программы. В рамках форума покажут работы таких мастеров как Вим Вендерс и Фатих Акин — их представил Гете-Институт.

Основное внимание жюри будет уделено картинам, посвященным традициям и культуре народов Арктики.

8 сентября отдельная программа фестиваля пройдет в поселке Мохсоголлох.

Гостей и участников ждет обширная культурная программа — посещение единственного в мире музея Института мерзлотоведения, Музея мамонта, Царства вечной мерзлоты, Сокровищницы Якутии.

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Культурная хроника
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