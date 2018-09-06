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Певица Юлия Самойлова собралась уехать из России

Культура

Артистка уведомила своих подписчиков, что собирается уехать в одну из стран Европы

Москва, 6 сентября 2018, 11:43 — REGNUM  Российская участница конкурса «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о своем намерении уехать из страны. Об этом исполнительница сообщила в своем видеообращении в Instagram.

Артистка уведомила своих подписчиков, что собирается уехать из России в одну из стран Европы. Позднее Самойлова опубликовала фотографию, сделанную в аэропорту «Шереметьево». Самойлова не сообщила, в какую конкретно страну она уезжает, также осталось неизвестным, по какой причине певица решила покинуть Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 года Юлия Самойлова должна была участвовать в конкурсе «Евровидение» на Украине, однако спецслужбы украинского государства запретили ей въезд в страну. В 2018 году певица приняла участие в конкурсе «Евровидение», однако не сумела пробиться в финал.

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Конкурс «Евровидение»
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