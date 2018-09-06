Марго Робби снимется в историческом триллере «Руины» Джастина Курзеля

Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Марго Робби снимется в триллере «Руины» рёжиссёра Джастина Курзеля, который будет посвящен теме Второй мировой войны. В основу картины лег сценарий из так называемого «чёрного списка» Голливуда. Об этом 5 сентября сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1037362335785123840

О том, что Робби заключила контракт на съемки в фильме стало известно накануне открытия Международного кинофестиваля в Торонто. Сценарий написали братья Райан и Мэтью Фирпо. Действие фильма развернётся в разрушенной послевоенной Германии. Героиня Марго Робби вынуждена будет заключить союз с бывшим эсосовцем (Маттиас Шонартс) для того, чтобы отомстить выжившим членам его отряда смерти.

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Напомним, сейчас Марго Робби снимается в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Она исполнит роль актрисы Шерон Тейт, которую убили члены секты Чарльза Мэнсона.

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