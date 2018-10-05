Они хотели как лучше. Пять книг об учителях, учениках и их родителях

Елена Соковенина, , 01:20 — REGNUM

Не за горами новый учебный год, школьный народ начинает грустить, а зря. В обзоре новых книг уморительно смешные истории про учителей, учеников и их родителей. Они, как это всегда бывает, хотят как лучше. А что из этого выходит… а вот, между прочим, очень хорошие истории из этого выходят. Юмор — он вообще помогает жить.

Джованни Моска. 40 чертей и одна зелёная муха

Не перевелись ещё люди, которые помнят знаменитый выпуск «Ералаша», где Геннадий Хазанов в роли молодого учителя попадает в сущий ад. Помните, где он стреляет из рогатки в муху? «Бонджорно, бамбини», — мямлит, входя в класс, новый учитель. Так вот, эта история — только одна из множества, которые произошли с самым настоящим Джованни Моска — итальянским учителем, писателем и журналистом. Более того, автор учительствовал у пятиклассников в той самой школе, где сам учился в своё время. Тоже, знаете ли, давал учителям прикурить. Здесь имеется в виду, что молодой педагог всё лучше стал понимать своих бывших учителей. А получились из этого смешные, мудрые, трогательные истории.

Есть надежда, что и современные школьники тоже поймут кое-что. Юмор, знаете ли, очень доступно доносит сложные, прямо-таки философские вещи.

Виктория Ледерман. Теория невероятностей

Череда неприятностей для Матвея и его друга Ватрушкина началась с отключения интернета. Бетонная труба на окраине города оказалась порталом. Что-то сдвинулось в пространственно-временном континууме, у мамы вместо сына родилась дочь, и теперь Матвею нужно придумать, как вернуться. В правильный мир. Тот, где ты — есть.

Две книги о семикласснике Матвее Добровольском — человеке, угодившем в параллельную реальность и отыскивающем свою вероятность — были написаны по просьбе детей-читателей.

Е. Соковенина. Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел, как лучше

Е. Соковенина. П. Осликов продолжает хотеть, как лучше

Истории о первокласснике Пете Осликове вышли два года назад. За первую книгу этот ребёнок успел вывести из терпения родителей, устроить скандал в суперсовременном Центре развития, отвести мать к психологу, а затем обнаружить, что субботним утром она превращается в маленького фиолетового тролля. А ещё побыть вруном, преступником, симулянтом и остаться без родителей на несколько дней. За старшего.

Заметьте, ничего плохого мальчик не хотел. Наоборот! Хотел как лучше.

А в этом году к наступающему учебному году «Самокат» выпустил продолжение. Петя стремительно взрослеет, а как лучше хочет уже не только он, но и родители. Которые осознали, приняли к сведению и теперь хотят исправить все предыдущие ошибки как можно быстрее. Особенно мама.

Что из этого следует в общем и целом? Что эта книга написана для родителей, которые хотят понять своих детей, и для детей, которые хотят понять своих родителей.

Во всяком случае, пытаются. А потому читать её стоит вместе.

Энн Файн. Как курица лапой

Имя Энн Файн в России связывают в основном со знаменитыми похождениями Таффи, «кота-убийцы». Но ещё этот автор пишет уморительные повести для и про подростков. Как в этой истории, где Честер Говард пишет для своего товарища пособие — нет, не как писать красиво, отнюдь! — как писать ужасно, отвратительно, как хуже нельзя!

Тот, кто рассчитывает от души посмеяться, не ошибётся. Но ещё больше не ошибётся тот, кто ищет чего-то такого, что может взбодрить учащегося человека, помочь поверить в свои силы. А ещё в дружбу, взаимовыручку и в тот факт, что жизнь, по большому счёту, невероятно смешная вещь.