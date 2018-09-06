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Фильм «Похищенные сокровища Европы» получил прокатное удостоверение

Культура

Ведомство лишь попросило время на проведение экспертизы картины

Москва, 6 сентября 2018, 11:15 — REGNUM  Департамент кинематографии Министерства культуры России в лице его директора Ольги Любимовой подтвердил получение фильмом Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы» прокатного удостоверения. Дело в том, что вчера многие средства массовой информации со ссылкой на прокатчика картины компанию CinemaEmotion, разместившей в «Фейсбуке» эмоциональное сообщение об отказе Минкульта, поторопились проинформировать общественность о вопиющем факте. На самом деле, ведомство, по утверждению Любимовой, лишь попросило время на проведение экспертизы. Фильм рассказывает о судьбе вывезенных нацистами во время Второй мировой войны из стран Европы произведений искусства. Здесь необходимо напомнить, что, несмотря на откровенный грабеж фашистами музеев и частных галерей, вопросы похищенных ценностей, реституции являются одними из самых сложных и запутанных в международном праве. История перемещения многих объектов культуры за десятилетия требует скрупулезного исследования. Поэтому то, что главное учреждение культуры отнеслось к демонстрации этого фильма внимательно, абсолютно правильно.

regnum author Александр Дашков
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Культурная хроника
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