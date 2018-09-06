Первый трейлер перезагрузки «Хэллоуина»: Майкл Майерс вернулся в Хэддонфилд

Лос-Анджелес, США, , 11:08 — REGNUM Майкл Майерс вновь отправился убивать в новом трейлере перезагрузки фильма ужасов «Хэллоуин». Видео было опубликовано 5 сентября 2018 года на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/halloweenmovie/status/1037354779561811968

Фильм снял режиссёр Дэвид Гордон Грин, Джейми Ли Кёртис спустя 40 лет вновь сыграла Лори Строуд. Будучи уже в возрасте, главной героине вновь придётся столкнуться с ужасом из городка Хэддонфилд, который, как ей казалось, навсегда остался в прошлом.

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Напомним, оригинальная картина Джона Карпентера вышла на большие экраны в 1978 году. Она имела большой успех, при скромном бюджете $325 тыс. принесла своим создателям около $60 млн общемировых сборов. В США фильм заработал около $47 млн.

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