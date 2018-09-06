Большая Российская энциклопедия признана «Книгой года»

Москва, , 10:39 — REGNUM 5 сентября в Театральной центре на Страстном бульваре в Москве были объявлены и награждены победители Национального конкурса «Книга года». По традиции торжественное мероприятие прошло в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки. Главную премию завоевало издание «Большая Российская энциклопедия» в 35 томах под редакцией Сергея Кравца.

Лауреатами также стали Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину» (номинация «Проза»), Юрий Кублановский со сборником «Долгая переправа» («Поэзия года»).

Конкурс и премия «Книга года» учреждены Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России в 199 году.