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Большая Российская энциклопедия признана «Книгой года»

Культура

В номинации «Проза» лауреатом стала Ольга Славникова с романом «Прыжок в длину»

Большая Российская энциклопедия признана «Книгой года»
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«Большая Российская энциклопедия»

Москва, 6 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  5 сентября в Театральной центре на Страстном бульваре в Москве были объявлены и награждены победители Национального конкурса «Книга года». По традиции торжественное мероприятие прошло в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки. Главную премию завоевало издание «Большая Российская энциклопедия» в 35 томах под редакцией Сергея Кравца.

Лауреатами также стали Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину» (номинация «Проза»), Юрий Кублановский со сборником «Долгая переправа» («Поэзия года»).

Конкурс и премия «Книга года» учреждены Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России в 199 году.

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Культурная хроника
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