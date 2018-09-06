Фестиваль Индии в России открывается концертом в Кремлевском дворце в Москв

Москва, , 10:20 — REGNUM 6 сентября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт индийских и российских артистов. Это мероприятие станет первым в череде концертов, выставок, конференций самого масштабного за четверть века Фестиваля культуры Индии в России. Он пройдет в 22 городах страны — Москве, Калуге, Твери, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Самаре, Грозном, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Астрахани, Волгограде, Архангельске, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ и Элисте. 2019-ого.

Среди многочисленных мероприятий смотра индийской культуры традиционно выделяются танцы — любители хореографии смогут на концерте в Москве познакомиться с творчеством исполнителей классического танца катхака (Северная индия) Мауликом Шахом и Иширом Парикхом, группы «Абхинайя» во главе со всемирно известной исполнительницей танца бхаратанатьям (Южная Индия) Джаялакшми Ишвар, а также другими мастерами национального танца. Российскую сторону будет представлять прославленный ансамбль народного танца «Березка»

Фестиваль продлится до марта 2019 года.