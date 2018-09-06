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Московский театр «Ленком» открыл 92-й сезон

Культура

Артисты театра показали спектакль «Фальстаф и принц Уэльский» по Уильяму Шекспиру

Московский театр «Ленком» открыл 92-й сезон
krassotkin
Театр «Ленком»

Москва, 6 сентября 2018, 09:24 — REGNUM  Московский театр «Ленком» вечером 5 сентября спектаклем «Фальстаф и принц Уэльский» по Уильяму Шекспиру открыл свой 92-й сезон. Традиционно в этот же день днем состоялся сбор труппы. Художественный руководитель Марк Захаров поделился с артистами планами на ближайшее время. Сам мастер будет готовить постановку «Параллельная реальность» по новому сборнику Владимира Сорокина «Белый квадрат». А первая премьера состоится уже 20 сентября — на сцене популярного театра покажут новую версию знаменитого спектакля «Американские горки» Эрика Ассу с Геннадием Хазановым и Анной Большовой в главных ролях. На сборе заслуженная артистка России Анна Большова была награждена премией Фонда имени Евгения Леонова за роль в «Снах господина де Мольера». (Лучшим актером признан Сергей Степанченко за роль Фальстафа).

Также к работе вскоре должен приступить болгарский режиссер Александр Морфов — в его версии поклонники театрального искусства увидят знаменитую пьесу Карло Гольдони «Слуга двух господ».

Театру предстоят гастроли в Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также в Германию со своим бренд-спектаклем «Юнона и Авось».

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Культурная хроника
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