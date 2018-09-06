Студия Marvel опубликовала новые фото Бри Ларсон в образе Капитана Марвел

Лос-Анджелес, США, , 09:10 — REGNUM Студия Marvel опубликовала новые кадры предстоящего фильма по комиксам о Капитане Марвел, главную роль в котором исполнит актриса Бри Ларсон. Снимки были выложены 5 сентября на Twitter-странице Marvel Stuff.

https://twitter.com/marveIstuff/status/1037382733574492160

Всего студия выложила в сеть четыре фотографии, на одной из которых Бри Ларсон одета в костюм супергероя. Также поклонники могут видеть её в кабине самолета. Администрация страницы сопроводила фото сообщением «Она прибыла!».

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Напомним, снимают картину режиссёры Анна Боден и Райан Флек. Она станет следующим фильмом в непрерывной кинематографической вселенной Marvel после «Человека-муравья и Осы». Премьера запланирована на 7 марта 2019 года.

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