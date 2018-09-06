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Фильму «Похищенные сокровища Европы» выдали прокатное удостоверение

Культура

Премьера картины пройдёт в ранее намеченный день

Москва, 6 сентября 2018, 08:56 — REGNUM  Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму режиссёра Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы», об этом журналистам 5 сентября сообщил руководитель компании «Невафильм» Олег Березин, сообщили 5 сентября «Известия».

Березин сказал, что о выдаче удостоверения будут проинформированы российские кинотеатры, таким образом, премьера картины пройдет, как и было запланировано, сегодня, 6 сентября 2018 года.

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Напомним, ранее Минкульт отказал в выдаче документа. Первоначально сообщалось, что о причине отказа ведомство проинформирует компанию в течение двух недель. Впоследствии стало известно, что удостоверение не выдали по причине того, что в фильме демонстрируется нацистская свастика.

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