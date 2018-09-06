Классик на распутье, мститель в такси, дурные сны и приключения малолеток

Москва, , 09:16 — REGNUM «История одного назначения»

Поручик Колокольцев весело проводит время в гвардейском полку. По мнению его папаши-генерала, даже слишком весело. Устав от отцовских нотаций, поручик решается на дауншифтинг — переводится в стоящий в тульской губернии армейский полк. В поезде Колокольцев знакомится с нестарым еще писателем Львом Толстым и даже гостит в его усадьбе. Именно к графу Толстому он обратится потом со своей бедой: один из его солдат совершил ужасный проступок — дал пощечину офицеру, и ему грозит смертная казнь. Простая вроде бы история поставит офицера и писателя перед сложным моральным выбором.

Фильм режиссера Авдотьи Смирновой снят по мотивам реальных событий, описанных в главе из книги Павла Басинского «Святой против Льва».

«Великий уравнитель 2» (18+)

Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол снова на тропе войны с мерзавцами и преступниками. Оставив слишком рутинную для него работу продавца, он сделался водителем такси. С кем и с чем только не приходится сталкиваться таксисту за рабочий день! Но если обычный таксист всего лишь выслушает жалобы обиженного и униженного и посочувствует, то Маккол не таков. Он берется сам вершить справедливость и защищать поруганное достоинство своих клиентов — совершенно незаконными, но эффективными методами.

Продолжение фильма режиссера Антуана Фукуа о темном рыцаре без костюма супергероя.

«Мара. Пожиратель снов» (18+)

Сколько существует фильмов о нечисти, озорующей по людским снам — с более или менее фатальными последствиями? Думаю, с учетом распоследних «би-муви» и сериальных эпизодов, наверняка перевалит десятка за два. Режиссер Клайв Тонг не испугался обилия предшественников и решил добавить к списку монстров, возглавляемому стариной Фрэдди Крюггером, еще одно злокозненное существо по имени Мара.

У Кейт Фуллер большие проблемы — оказывается нечистую силу можно подцепить, как грипп. Сегодня ты занимаешься делом женщины, обвиненной в убийстве мужа, которая в один голос с маленькой дочкой рассказывает невероятную историю своих кошмаров, а завтра уже сама боишься спать, потому что за гранью яви тебя ожидает она — Мара, которая убивает своих жертв во сне…

«Я — препод»

Наина — умница и красавица. И у нее вполне обычная для интеллигентной девушки мечта — стать учителем. Вот только у нее синдром Туретта — неизлечимая нервная болезнь, заставляющая бедняжку то и дело подергиваться и издавать странные звуки. Эта проблема из тех, что заставляют школьников переходить на домашнее обучение, какое уж там учительство! Но мечта Наины так сильна, что заставляет ее идти напролом. Директора школ, которых она буквально затерроризировала, наконец, сдаются и поручают ей класс в очень хорошей школе. Но здесь кроется подвох — школа супер, зато класс полный отстой, в нем собрались одни хулиганы, забивающие на учебу! На них и здоровые учителя давно махнули рукой. Ну, держись, Наина!

Комедия индийского режиссера Сиддхартхи Малхотры повествует о вечных темах — верности своему призванию, доброте и вере в лучшее в каждом человеке.

«Клуб «Школа» (18+)

Канадский режиссер Кайл Райдаут предлагает нам еще одну историю о школе и школьных хулиганах — только куда более забористую.

Подросток Лиам — мальчик способный. По крайней мере, так считает его мама, которая души в нем не чает и оберегает от всего. Даже в школу не пускает и учит на дому. Но ради любви, внезапной, как стихийное бедствие, Лиам решается на безумство. Он нарочно проваливает экзамен экстерном за школьный курс, чтобы оказаться в обычной школе и стать «плохим парнем» — ведь именно такие нравятся девушкам! В программе — срочно научиться пить из горла, скверно ругаться и познать все тайны подросткового секса.

«Темные отражения»

После того как по Америке прокатилась странная смертельная эпидемия, косившая только детей, их выжило лишь 2 процента. Взрослым бы порадоваться, что хоть кто-то выжил, но эти дети стали другими и, по мнению правительства, опасными. Все они наделены сверхспособностями, а потому их следует изъять из семей и поместить под надежную охрану. Несколько подростков объединяются, чтобы освободить своих сверстников и создать вместе с ними новый, свой собственный мир…

Удалось ли режиссеру Дженнифер Ю, снимавшей до сих пор только мультфильмы, создать нечто большее, чем подростковый вариант «Людей Х» или хотя бы потягаться с сагой о мутантах или, скажем, «Воспламеняющей взглядом» Кинга на равных, решать зрителю.

«Кин»

У обычного мальчишки Эли непростая жизнь. Он живет в отнюдь не фешенебельном районе, его старший брат загремел в тюрьму, и мальчик с юных лет понимает, что мир жесток. Однажды, шастая по «заброшкам», Эли находит тела неких гуманоидов, а рядом с ними — странную штуку, которая, несомненно, являлась штатным оружием этих инопланетян. Чтобы уличный мальчишка да не освоился с «пушкой», пусть даже и неземной? Начинается все с того, что Эли пытается помочь вышедшему из тюряги брату, у которого большие проблемы, а закачивается необходимостью убегать разом от пришельцев, бандитов и спецагентов правительства. В общем, ребята, десять раз подумайте, прежде чем брать в руки бесхозные «убивалки»: пушки детям не игрушки!

Фильм о братской любви и взаимовыручке поставлен тоже братьями — Джонатаном и Джошем Бэйкерами.

«Белль и Себастьян. Друзья навек»

Еще один фильм о мальчике Себастьяне и его верной четвероногой подружке Белль, снятый Кловисом Корнийяком. Время не стоит на месте, Себастьян сильно подрос, а Белль обзавелась потомством — ее щенки такие же белоснежные пушистые красавцы, как и она сама. В альпийской деревушке царит идиллия, которую внезапно нарушает мрачный чужак на внедорожнике. Он утверждает, что Белль — его собака и однажды сманивает ее со двора, похитив щенков. Себастьян отважно отправляется на выручку — ведь друзей не бросают!

«Тайная жизнь пингвинов»

Откуда в обычном японском городке, очень далеко от Антарктиды, вдруг могли появиться десятки пингвинов? Юный натуралист Аояма, конечно же, не мог не заняться этой загадкой немедленно! Но пингвины — не единственная странность, похоже, мир сошел с ума и все постепенно становится не тем, чем кажется. Причина аномалий явно таится в загадочной сфере, которая обосновалась на окраине городка. Это что-то инопланетное, только друг оно или враг? Или этому внеземному гостю нужна помощь? Похоже, любознательному Аояме и его друзьям предстоит спасать мир…

Аниме режиссера Исиды Хироясу наполнено солнцем, приключениями и ощущением детства.

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