В Петербурге открывается Международный книжный фестиваль «Ревизия»

Санкт-Петербург, , 08:31 — REGNUM C 6 по 9 сентября на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге будет проходить Международный книжный фестиваль «Ревизия». Организаторы — проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» — определили его как ярмарку интеллектуальной литературы. Официальная тема первого смотра книжной индустрии — «Искусство сомневаться». Подтвердить этот тезис призваны многочисленные мероприятия. Так, в рамках фестиваля состоятся мировая премьера фильма Александра Сокурова «Go.Go.Go», открытая лекция итальянского философа Паоло Вирно «Современные городские инициативы (и/или) сообщества как негосударственная сфера общественной жизни», круглый стол «Бумажная версия всего», ужин критиков «Литературная кухня», выставка-исследование «Ревизия: городские сообщества», конференция молодых поэтов «Письмо превращает нас», а также традиционные презентации книг и встречи с авторами.