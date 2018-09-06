В Канаде умер актёр Кристофер Лоуфорд, являвшийся племянником Джона Кеннеди

Ванкувер, Канада, , 08:26 — REGNUM В США на 64-м году ушел из жизи актер Кристофер Лоуфорд, который был племянником 35-го президента США Джона Кеннеди. О его смерти 5 сентября сообщила его двоюродная сестра Керри Кеннеди, она опубликовала соответствующую запись на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/KerryKennedyRFK/status/1037353830424424448

Сообщается, что Лоуфорду понадобилась экстренная медицинская помощь после занятий йогой. Двоюродный брат актёра Патрик Кеннеди сообщил, что причиной смерти его родственника стал сердечный приступ. Это произошло, когда Лоуфорд находился в канадском городе Ванкувер.

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Напомним, Кристофер Лоуфорд в 80-х годах XX века столкнулся с проблемой наркотической зависимости. Излечившись, он стал вести трезвый образ жизни. Он известен зрителям по своим ролям в таких фильмах, как «Терминатор 3: Восстание машин», «Самый быстрый «Индиан» и «Вихрь».

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