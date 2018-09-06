Германия примет участие в восстановлении Национального музея Бразилии

Берлин, , 07:18 — REGNUM Германия предлагает помощь Бразилии в восстановлении сгоревшего Национального музея, передает немецкий телеканал N-TV 6 сентября.

Министерство иностранных дел Германии обещало выделить до €1 млн Бразилии для этой цели. Статс-секретарь МИД Мишель Мюнтерферинг сообщила прессе, что в ее министерстве создано координационное бюро для преодоления последствий катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный музей в Рио-де-Жанейро сгорел в ночь на 3 сентября. В огне были 90% экспонатов музея, коллекция которого насчитывала 20 млн предметов. Многие государства и организации предложили свою помощь властям Бразилии.

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