APSOS поможет Китаю проводить независимые наблюдения за атмосферой

Лхаса, Китай, , 05:22 — REGNUM Китай создал свою первую собственную независимую систему наблюдения за атмосферой, известную, как APSOS в Тибетском автономном районе на юго-западе страны, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Система синтетических наблюдений профилирования атмосферы (APSOS) представляет из себя наземное сооружение для профилирования атмосферных изменений и множественных компонентов в атмосфере.

Система была установлена в Международной обсерватории космических лучей Янбацзян и пригодна для наблюдения за атмосферными параметрами вроде температуры, скорости ветра, содержания диоксида углерода и озона, отметил руководитель проекта APSOS и член Китайской академии наук Лью Дажэнь.

«Можно длительное время собирать данные об атмосфере с земли и до 110 км над уровнем поверхности земли. Система установлена на Тибетском плато, поскольку регион оказывает огромное влияние на климат и климатические изменения в глобальном масштабе», — заявил Лью, добавив, что система серьезно дополняет уже существующие методы наблюдения за атмосферой.

Напомним, что программа APSOS была запущена в 2012 году. В нее было вложено порядка 93 млн юаней ($14 млн) Государственным фондом естественно-научных исследований Китая.

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