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Продюсеры фильма «Empire V» запустили собственную криптовалюту

Культура

Для финансирования съемок фильма

Москва, 6 сентября 2018, 01:23 — REGNUM  Продюсеры фильма «Empire V» («Ампир «В») по одноименному роману Виктора Пелевина запустили ICO-кампанию для финансирования съемок фильма, сообщает официальный сайт картины.

Криптовалюту решили назвать Bablos, что является отсылкой к самому произведению, на основе которого снимается фильм. Всего выпущено около 2 млн Bablos, из которых 1,7 млн поступили в отрытую продажу. Продюсеры планируют при помощи криптовалюты привлечь более 200 млн рублей на завершение съемок фильма.

Сообщается, что после выхода фильма на экраны выплаты обладателям Bablos будут происходить пропорцинально количеству токенов у покупателя. Они составят до 40% от общей прибыли ленты и будут продолжаться за счет продажи фильма на носителях и показов на телевидении.

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Кинематограф
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