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Netflix нашли элегантный способ избавиться от Кевина Спейси

Культура

В новом тизере показали могилу героя Спейси

Netflix нашли элегантный способ избавиться от Кевина Спейси
Цитата из т/ф «Карточный домик». Реж. Дэвид Финчер. 2013-2018. США
Кевин Спейси

Москва, 6 сентября 2018, 00:59 — REGNUM  Тизер шестого сезона сериала «Карточный домик» был выложен в официальном Twitter сериала.

Короткий 40-секундный ролик заканчивается изображением могилы персонажа сериала — президента США Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спейси. Таким образом, на фоне секс-скандалов с участием актера телекомпания решила отказаться от его участия в новом сезоне сериала.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года стало известно, что компания Netflix решила отказаться от работы с Кевином Спейси в новом сезоне сериала «Карточный домик» из-за поступивших в октябре 2017 года обвинений актера в сексуальных домогательствах. Сообщается, что компания решила не отказываться от финального сезона сериала, но контракт на работу со Спейси разорвала.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix опубликовал первые кадры финального сезона «Карточного домика»

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