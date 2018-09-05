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«Что скажут люди»: норвежский оскаровский комитет с фильмом на кинопремию

Культура

Фильм Ирама Хака «Что скажут люди» представит Норвегию на премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Картина уже получила пять наград национальной кинопремии «Аманда»

Осло, 5 сентября 2018, 23:23 — REGNUM  Норвежский оскаровский комитет 4-го сентября определился с фильмом-кандидатом, который будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По сообщению норвежского новостного издания «Неттависен», среди трёх номинантов («Утёйя, 22 июля» режиссёра Эрика Пуппе и «Слепая зона» работы Тувы Новотны) была выбрана картина Ирама Хака «Что скажут люди». Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2017 года, а норвежские зрители смогли увидеть киноленту лишь в октябре. В американском прокате работа Ирама Хака появилась только с середины июля 2018 года. Дебютная картина режиссёра «Я твоя» была номинирована на Оскар в 2013 году.

«Что скажут люди» рассказывает историю о юной норвежке пакистанского происхождения Нише, которая живет двойной жизнью. Нише 16 лет, и она разрывается между обычными подростковыми проблемами, с одной стороны, и домашним бытом своей очень консервативной и традиционной семьи.

Финальный список номинантов на Оскар будет объявлен 22 января, а сама кинопремия состоится 24 февраля 2019 года.

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