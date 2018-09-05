Дэниэл Крэйг снимется в фильме Райана Джонсона «Ножи наголо»

Лондон, , 16:06 — REGNUM Дэниэл Крэйг, хорошо известный зрителям по роли Агента 007, снимется в новом фильме Райана Джонсона, пока проект 25-й картины «бондианы» поставлен на паузу. Об этом 5 сентября сообщила газета The Independent.

https://twitter.com/Independent/status/1037317860023062528

Фильм будет называться «Ножи наголо», Крэйг исполнит в ней роль детектива. Съёмки картины должны начаться в ноябре 2018 года. Стоит отметить, что «Ножи наголо» станет первым независимым проектом Райана Джонсона со времён фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» и последним перед тем, как он начнёт работать над созданием новой трилогии «Звёздных войн».

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Напомним, ранее из-за ухода Дэнни Бойла с поста режиссёра 25-го фильма «бондианы», производство картины приостановлено на неопределённый срок. В этом фильме Дэниэл Крэйг в последний раз должен будет предстать перед зрителями в образе Джеймса Бонда.

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