Названа мелодия, которую каждый день будут слышать костромичи

Кострома, , 15:53 — REGNUM В костромском кремле возвели 64 метровый каркас колокольни, сообщает ГТРК «Кострома». Это первая реконструкция колокольни после взрыва в 1934 году.

Рабочим предстоит до конца текущего года обшить каркас камнем и установить золоченый шпиль. В 2019 году планируется провести отделочные работы на колокольне и строящегося заново Богоявленского собора.

В областном телевидении отмечают, что колокола для часов будут настроены под конкретную мелодию. Механизм и циферблат часов восстановят тульские мастера.

«Мелодия этих курантов будет очень узнаваема. Это из оперы Глинки «Иван Сусанин» хор «Славься». Это будет узнаваемый голос Костромы — как сейчас все узнают голос Спасской башни Московского кремля», — сообщает архитектор и реставратор Костромского кремля, Алексей Денисов.

Хор «Славься». Опера «Иван Сусанин», композитор Михаил Глинка

Отметим, что по словам реставраторов облик кремля и Богоявленского собора будет воссоздан по историческим чертежам, а внутренние помещения — лифты на смотровые площадки, система вентиляции и несколько музеев — будут современными.

Подрядчик обещает закончить ремонт собора и колокольни в августе следующего года, а полную реставрацию Костромского кремля — в 2020 году.

ИА REGNUM Проект по восстановлению Костромского кремля начал реализовываться в 2015 году. В колокольне на высоте 43 метров планируется открыть смотровую площадку — посетителей туда будут доставлять 2 лифта.

Строительство ведется на спонсорские средства. Цена проекта составляет более 2 млрд рублей. Для строительства будет использовано более 1,2 млн кирпичей.