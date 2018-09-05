Фильм «Временные трудности»: премьера до премьеры

Москва, , 15:29 — REGNUM Сюжет фильма построен вокруг отношений Саши Ковалёва, страдающего от врожденного заболевания, с его отцом. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку.

«Ты не больной — у тебя временные трудности», — не уставал повторять он.

Поесть, одеться, спуститься с лестницы подъезда и подняться по ней — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого.

Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов.

«У вас не кризис — у вас временные трудности», — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

7 сентября фильм «Временные трудности» представит в летнем кинозале в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках» Георгий Малков, продюсер фильма. Среди его работ есть такие известные ленты, как «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Дед Мороз. Битва магов», «Мамы», «Эластико» и другие. Всего Малков был продюсером около 40 работ. На встрече со зрителями он расскажет о съемках фильма «Временные трудности», после чего состоится показ ленты.

Также 7 сентября в летнем кинозале в парке «Фестивальный» ленту «Временные трудности» представят режиссер и сценарист Михаил Расходников и актриса Виктория Соловьева («Солнечный удар», «Временные трудности»). О создании фильма режиссер Михаил Расходников расскажет зрителям и 8 сентября в кинозале на Осеннем бульваре.

Виктория Соловьева также выступит 8 сентября в парке «Радуга», а 9 сентября — в парке 60-летия Октября. 9 сентября режиссер Михаил Расходников встретится со зрителями в кинотеатре в парке им. Артема Боровика.

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