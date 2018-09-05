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В Ярославле построят часовню в память о погибших в Первой мировой войне

Культура

Она будет посвящена Георгию Победоносцу

В Ярославле построят часовню в память о погибших в Первой мировой войне
Иллюстрация: Скриншот презентации на Градостроительном совете Ярославля
Эскиз размещения часовни

Ярославль, 5 сентября 2018, 14:21 — REGNUM  В Ярославле фонд Анатолия Лисицына планирует возвести часовню в память о погибших в Первой мировой войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эскиз был представлен 5 сентября на заседании Градостроительного совета Ярославля.

Часовню планируется поставить в центре сквера на площади Подвойского около Московского вокзала. Именно с этого вокзала (тогда станция «Ярославль» Московско-Ярославской железной дороги) отправлялись поезда с солдатами на фронт, сюда же прибывали эшелоны с ранеными.

Строительство часовни во имя Георгия Победоносца хотят приурочить к 100-летию окончания Первой мировой, об этом будут свидетельствовать даты на фасадах «1918−2018». Автор проекта — известный ярославский архитектор-реставратор Александр Рыбников.

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