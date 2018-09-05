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Netflix опубликовал пятый сезон анимационного сериала «Конь БоДжек»

Культура

Первую серию продолжения поклонники смогут увидеть уже в сентябре 2018 года

Нью-Йорк, США, 5 сентября 2018, 13:26 — REGNUM  Компания Netflix выпустила трейлер пятого сезона анимационного сериала для взрослых «Конь БоДжек». Ролик был опубликован 4 сентября на YouTube-канале компании.

Первая серия продолжения появится на сайте потокового сервиса 14 сентября 2018 года. Поклонники шоу вновь смогут понаблюдать за жизнью полюбившихся им персонажей — антропоморфных созданий и людей.

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Напомним, создателем сериала является аниматор Рафаэль Боб-Уоксберг. Netflix показывает шоу с августа 2014 года. Его действие происходит в Лос-Анджелесе, БоДжек является звездой ситкома, популярного в конце 80-х, начале 90-х годов XX века. В начале сериала главный герой сталкивается с проблемой кризиса среднего возраста.

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