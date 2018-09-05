Сенсорную комнату «разнесли» по кабинетам: проверки в школах Чувашии

Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В девяти муниципальных образовательных учреждениях в Чувашии выявлены факты использования помещений не по целевому назначению. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре по итогам проверок, проведённых с 2017 года.

В ведомстве отмечают, что основные нарушения закона связаны с предоставлением помещений образовательных организаций в аренду и безвозмездное пользование без согласования с учредителями. К примеру, в Моргаушском районе директор школы в январе 2018 года заключил договор с индивидуальным предпринимателем о передаче в аренду нежилого помещения школы под торговый киоск по продаже канцелярских товаров. При этом не было получено согласие учредителя в лице администрации Моргаушского района. Директор школы привлечен к дисциплинарной и административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ («Нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом»).

В прокуратуре отмечают, что факты сдачи части помещений в аренду и безвозмездное пользование без согласования с учредителями выявлены в деятельности школы №2 Цивильского района, кугесьской школы №1, а также в Чебоксарах в школах №№ 9, 19, 37, 48, 56 и детском саду №45. Руководители школ привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

«При недостаточности мест в школах некоторыми общеобразовательными учреждениями имеющиеся площади сдавались в аренду. Так, между руководством МБОУ «Гимназия № 4» и ООО «Икар — 1» с согласия администрации Чебоксар в декабре 2016 года был заключен договор аренды помещения площадью более 70 кв. метров для осуществления медицинской деятельности. С этой целью ООО «Икар-1» были выполнены ремонтные работы по переоборудованию помещения образовательной организации. На момент проверки какая-либо деятельность указанным юридическим лицом в помещении гимназии не велась ввиду отсутствия лицензии на медицинскую деятельность, получение которой планировалось в марте 2017 года», — напоминают в надзорном ведомстве.

Также выявлены факты использования имущества не по целевому назначению — к примеру, оборудование для сенсорной комнаты в вурнарской школе № 1.

«На момент проверки сенсорная комната отсутствовала. Имущество использовалось в разных учебных помещениях. В частности, моноблок был размещен в кабинете директора, средство для увеличения масштаба текстов изображения для слабовидящих детей-инвалидов было установлено в кабинете инспектора по кадрам и находилось в неисправном состоянии», — говорится в сообщении.

В адрес главы администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, сенсорная комната установлена, четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего с начала года выявлено 29 (в 2017 году — 12) нарушений законодательства, с целью устранения которых внесено 15 (в 2017 году — 7) представлений, по итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 16 (в 2017 году — восемь) должностных лиц, возбуждено шесть (в 2017 году — два) дел об административных правонарушениях.

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Напомним, ранее резонанс в Чувашии вызвало использование части помещений одной из школ в Урмарском районе, где учебные классы, школьная библиотека и музей были проданы частному предпринимателю под хранение картошки.