Алексей Учитель рассказал о проекте фильма про Виктора Цоя

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Полным ходом идёт работа по подготовке к съёмкам фильма, посвященного лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Об этом журналистам «Известий» рассказал режиссёр Алексей Учитель. Интервью с ним было опубликовано 4 сентября на сайте издания.

Учитель сообщил, что процесс съёмок начнётся в мае 2019 года. Он рассказал, что лично был знаком с Виктором Цоем и даже снимал его в своём документальном фильме «Рок». После трагической гибели музыканта режиссёр выпустил ленту «Последний герой». Рабочее название новой картины — «47», так изначально должен был называться альбом «Кино», который впоследствии вышел как «Чёрный альбом».

Читайте также: Netflix опубликовал трейлер фильма «22 июля» о теракте Андерса Брейвика

Напомним, особенностью нового фильма Алексея Учителя станет то, что сам Виктор Цой в кадре не появится. Сюжет картины расскажет о том, как гроб с телом культового музыканта везли из Юрмалы в Ленинград в автобусе, в котором были его родные и близкие. Как сообщил Учитель, главным героем картины станет водитель автобуса. По странной случайности, именно он был за рулём того самого «Икарус», с которым столкулась машина Цоя.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский режиссёр снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие»