Потомкам немецкого галериста вернут картину, реквизированную нацистами

Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Реквизированную нацистским режимом у коллекционера Альфреда Флехтхайма картину австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки «Маркиз Жозеф де Монтески-Фезенак» музей современного искусства в Стокгольме возвращает наследникам галериста. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

Отмечается, что изъятие полотна из галереи Альфреда Флехтхайма произошло в 1930-е годы, затем картину перевезли в Швецию, где она попала сначала в Национальный музей Швеции, а затем и в Стокгольмский музей современного искусства. По сведениям издания, потомки коллекционера потратили несколько лет, чтобы доказать свои права на картину.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Армении отметил, что началось выяснение того, при каких обстоятельствах экс-президенту Армении Сержу Саргсяну была подарена краденая картина Ивана Айвазовского «Корабль в море».

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