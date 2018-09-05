Среда, 5 Сентября 2018 года
12:26:20 МСК

Потомкам немецкого галериста вернут картину, реквизированную нацистами

Культура

Изъятие полотна из галереи Альфреда Флехтхайма произошло в 1930-е годы

Стокгольм, 5 сентября 2018, 11:45 — REGNUM  Реквизированную нацистским режимом у коллекционера Альфреда Флехтхайма картину австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки «Маркиз Жозеф де Монтески-Фезенак» музей современного искусства в Стокгольме возвращает наследникам галериста. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

Отмечается, что изъятие полотна из галереи Альфреда Флехтхайма произошло в 1930-е годы, затем картину перевезли в Швецию, где она попала сначала в Национальный музей Швеции, а затем и в Стокгольмский музей современного искусства. По сведениям издания, потомки коллекционера потратили несколько лет, чтобы доказать свои права на картину.

Читайте также: Во Владивостоке открылась выставка Карла Брюллова

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Армении отметил, что началось выяснение того, при каких обстоятельствах экс-президенту Армении Сержу Саргсяну была подарена краденая картина Ивана Айвазовского «Корабль в море».

Читайте также: Экс-президенту брат подарил картину Айвазовского: СК выясняет, кто её украл

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Художественные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить