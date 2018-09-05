Верховная рада планирует выдвинуть террориста Сенцова на Нобелевскую премию

Киев, , 11:09 — REGNUM Проект о выдвижении украинского террориста, кинорежиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира зарегистрировали 4 сентября в Верховной раде, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, закон инициировали депутаты от партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».

Напомним, ранее Сенцова на Нобелевскую премию мира выдвинул экс-президент Польши Лех Валенса. Валенса смог выдвинут террориста на соискание премии благодаря тому, что сам получил Нобелевскую премию мира в 1983 году, а по правилам Нобелевского комитета лауреаты премии имеют право сами выдвигать новых кандидатов на получение премии.

Олег Сенцов был приговорен в России в 2015 году к 20 годам лишения свободы за организацию террористической ячейки в Крыму и организацию терактов.

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