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Российский режиссёр снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие»

Культура

Фильм Ильи Найшуллера будет называться «Никто»

Москва, 5 сентября 2018, 10:31 — REGNUM  Российский режиссёр Илья Найшуллер планирует снять картину под названием «Никто», в которой главную роль исполнит актёр из США Боб Оденкерк. Об этом 4 сентября сообщил портал «Киноафиша».

Фильм расскажет о мужчине, который попал в сложную ситуацию после того, как однажды помог одной женщине в её проблемах с бандитами. Результатом помощи стало попадание одного из преступников в больницу. Данное обстоятельство привело в бешенство местного наркобарона, который оказался братом пострадавшего.

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Напомним, российские зрители знают Боба Оденкерка по его роли адвоката Сола Гудмана в сериалах Винса Гиллигана «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul). Илья Найшуллер известен как создатель фильма «Хардкор».

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