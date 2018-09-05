В Москве проходит выставка «Загадочный Иран. Прогулка в сады воображения»

Москва, , 09:44 — REGNUM До 8 сентября во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве будет проходить выставка «Загадочный Иран. Прогулка в сады воображения». Она является одним из главных мероприятий в программе Недели культуры Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

В экспозиции представлены лучшие образцы иранского декоративно-прикладного искусства: мозаика, резьба, чеканка, эмаль, керамика, набивка ткани, произведения гончарного искусства, ковры и гилимы. Из современных произведений искусства особое впечатление оставляют образцы каллиграфии Ахмада Ахмади, миниатюры художников Юсефа Хосейни и Хосейна Новрузи, инкрустация по дереву в древней персидской технике хатамкариГолриза Хатами.