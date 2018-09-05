Принципы как татуировки для успешного менеджера

Анастасия Алексеева, , 13:01 — REGNUM

Автор бестселлеров «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана» Максим Батырев готовит пополнение серии. Этой осенью издательство «МИФ» выпустит книгу «45 татуировок личности», в которой известный российский менеджер делится правилами своей жизни. Корреспондент ИА REGNUM пообщалась с Максимом и узнала, какие «татуировки» войдут в книгу, как выбрать стоящую бизнес-литературу и какими качествами должен обладать успешный человек.

: О чем будет ваша новая книга «45 татуировок личности»?

В книге есть подзаголовок «Правила моей жизни». Я делюсь тем, из чего состою, своими принципами.

: Можете назвать несколько из них?

«Ты что-то среднее между теми людьми, которые тебя окружают». Те люди, с которыми ты общаешься (они могут быть даже виртуальными), оказывают на тебя влияние. Я пишу о том, что, если рядом с тобой нет сильных людей, не обязательно бегать за ними в поисках автографов. Можно просто зайти в книжный магазин и взять книгу, например, Андреа Гасси или Арнольда Шварценеггера. Какое-то время они будут с тобой делиться тем, что сами пережили. Таким образом человек формирует своё окружение. Ну, а если есть возможность общаться с людьми более сильными, чем ты, то, конечно, нужно это делать.

Еще одна «татуировка»: «Всё начинается с утра». Я считаю, что, как ты утро проведешь, такой эффективности и производительности будет твой день. Нужно его начинать с каких-то дел. Во-первых, можно поставить себе пунктик, что ты молодец и начал день продуктивно. А во-вторых, разогнать себя для того, чтобы отъедать в этот день по кусочку слона. Например, мой сын сейчас учится тому, что с утра нужно заправлять постель. Многие думают, что этого можно не делать. Но я считаю, что это одно из тех дел, которые тебя начинают разгонять. Также в книге я рассказываю, что, на мой взгляд, жаворонков и сов нет, что это придуманная теория для того, чтобы подольше поспать, а по ночам сидеть в интернете и зависать в Instagram. Еще сто лет назад все были жаворонками, потому что не было электричества. Все нормально просыпались с утра и проводили день гораздо эффективнее, чем многие это делают сейчас.

Еще один мой принцип — «Намерение минус действие равно ничего». Многие люди сейчас любят позывные тренинги, как недавно прошел у Тони Роббинса. Типа «давай, заходи, представь себя будущего» и так далее. Важно знать, чего ты хочешь и для чего живешь. Но самое главное — план действий и внутренняя дисциплина, согласно которой ты ежедневно выполняешь какие-то действия. Можно сколько угодно представлять себя принцем на белом коне или миллион долларов, но это никаким образом не приближает тебя к цели. Если ты чего-то хочешь, но ничего не делаешь, останешься в нынешнем состоянии.

: На каком этапе сейчас книга?

Мне осталось дописать семь глав. В конце сентября уже сдам рукопись в издательство, и где-то в начале ноября она должна выйти.

: Есть ли в планах другие книги?

Наверное, да. Раз уж я выбрал такой путь, то нужно продолжать, и эту серию в том числе. У меня есть еще родительский опыт. Неплохо было бы написать «45 татуировок родителя», но пока рано. Три года назад я стал предпринимателем, так что и для этой темы набираются принципы — следы на сердце, которые превращаются в татуировки.

: Собираетесь ли что-то написать вне серии «45 татуировок»?

Я думаю об этом, но пока глупо отказываться от бренда, о котором говорит весь маркетинг. Если есть формат, который достаточно удачно зашёл, нужно его использовать. Книги вне серии будут обязательно, но я пишу очень медленно. Может, через 10 лет выйдет книга о величии наших русских менеджеров. Мы очень много смотрим на Запад: на Стива Джобса, Илона Маска и Цукерберга. Но у нас есть много отечественных примеров. Я считаю, что русская модель управления очень отличается от западной. У нас есть много классных менеджеров, которые, учитывая генно-культурный код, придерживаются именно нашей модели управления. Про них я когда-нибудь выпущу книгу, но думаю, что её мне тоже еще рано заканчивать, я пока в процессе.

: Не хотели бы запустить еще какую-нибудь серию книг?

Я не думал над тем, чтобы сильно менять формат. Поэтому пока буду использовать этот. Тем более я делюсь своим опытом. Если что-то новое писать, то уже не про свой, а про чужой опыт. Это аналитика, исследования каких-то моделей управления. Для этого нужно отдельное время. Пока у меня его нет.

: Как вы вообще пришли к тому, чтобы начать писать книги?

Я начал вести блог про отечественные продажи и менеджмент. Он достаточно быстро набрал популярность и вошёл в топ-30 блогов страны по бизнес-тематике. Читатели подтолкнули меня написать книгу, так и родилась первая. Это было логическое продолжение блога.

: Какие книги повлияли на вас как на личность и, в частности, как на руководителя?

Я всегда рекомендую читать три книги. Они мои самые любимые и доформировали меня и как человека, и как руководителя. Это «Атлант расправил плечи» Айн Ренд, «Волоколамское шоссе» Александра Бека про панфиловцев и «Педагогическая поэма» Антона Макаренко. Если прочитать эти три книги, можно понять меня получше.

: А бизнес-литературу читаете?

Мне кажется, я только этим и занимаюсь в свободное время. Я считаю, что если человек является в чём-то номером один, то он достоин того, чтобы ознакомиться с его опытом. Это автобиографии и биографии компаний. Мне очень нравятся книги, в которых люди делятся своим опытом. И это не только Шварценеггер и Гасси, которых я уже упоминал. Есть очень хорошая книга «Маверик» про бразильскую компанию, «Доставляя счастье» про историю компании Zaposs, «Карьера менеджера» Ли Якокка, «Моя жизнь, мои достижения» Генри Форда. Сейчас начали появляться книги наших авторов. Например, неплохая «И ботаники делают бизнес» Максима Котина. В общем, все книги, в которых люди делятся своим успешным опытом, достойны того, чтобы их почитать.

: Сейчас стала очень популярна мотивационная нон-фикшн, основной посыл которой — «встань и сделай». Как вы относитесь к такой литературе?

Сложный вопрос, потому что в какой-то степени книга «45 татуировок личности» отчасти тоже про это. Хотя я, наверное, больше про свой опыт рассказываю. Я не верю, что человек был мёртвенький, тут на него упала книжка, нажала на какую-то кнопку, и он побежал что-то делать. Мне кажется, что всё-таки мотивация состоит из чего-то другого. Может, если человек находится в поисках и ему чего-то не хватает, такая литература что-то в нём изменит, доформирует его личность. Если у него есть какой-то запрос, он может найти ответ в книге. С помощью рефлексии и каких-то инсайдов он докрутит эту книжку до того, чего ему не хватало. Но в целом я не сильно верю в то, что книга как инструмент может изменить жизнь человека.

: Вы рассказали про три книги, которые сформировали вас как личность. Можете назвать три главных качества, которыми, по-вашему, должен обладать успешный человек?

Первое — это видение того, чего он хочет через три года, через пять, через десять. Я называю это ответом на вопрос «Я работаю, чтобы что?» или «Я живу, чтобы что?» Когда человек точно понимает, чего он хочет, вселенная начинает помогать. У человека начинают открываться возможности. Если он сфокусирован на ярком образе будущего себя самого, то всё будет в порядке.

Второе — это дисциплина, труд. Умение себя заставлять каждый день делать какие-то вещи.

А третье — запрос на профессиональное развитие. Большинство людей не сильно себя развивают в той области, которой они занимаются. Далеко не все журналисты читают книги Познера и Ларри Кинга. Далеко не все менеджеры читают книги по управлению. Запрос на постоянное профразвитие начинает двигать экономику. Это один из ключевых показателей эффективности. У нас это пока только на стадии зарождения.

: Сейчас многие люди, в основном молодёжь, считают, что высшее образование не обязательно. Что вы думаете по этому поводу?

Я всё-таки консервативный человек старой советской закалки, хотя мне было всего 12 лет, когда СССР распался. Я придерживаюсь того, что институт нужен. Но, наверное, учитывая уровень нашего образования, во многом я соглашусь с молодежью. У нас далеко не все вузы готовы давать качественное образование и не все преподаватели готовы отдавать куски своего сердца. Наверняка экстерном можно гораздо быстрее получить в интернете то, что дают вузы, потому что система образования у нас пока оставляет желать лучшего. Но сама корочка всё-таки сейчас нужна — требование времени. И в целом, если человек окончил вуз, он уже что-то может. Хотя это может ничего не значить.

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