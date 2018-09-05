В Музее Москвы дом моды Hermes представляет «производственную» выставку

Москва, , 09:22 — REGNUM 5 сентября в Музее Москвы открывается выставка «Hermes за кулисами», посвященная знаменитому французскому дому моды. Оригинальность данной экспозиции в том, что, основанный в 1837 году как ремесленная мастерская, дом Hermes решил показать широкой публике этапы создания уникальных вещей на протяжении столь долгого времени. В каждом из девяти модулей выставки представлено одно из ремесел, которыми прославился дом. О секретах росписи по фарфору, швейного мастерства, создания сумок, шелковых шарфов, украшений, перчаток и других предметов одежды и аксессуаров можно будет узнать непосредственно от мастеров.

Экспозиция «Hermes за кулисами» была создана в 2011 году. С тех пор она с успехом путешествует по миру. Москва ее 43-й адрес.