Netflix опубликовал трейлер фильма «22 июля» о теракте Андерса Брейвика

Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM Компания Netflix опубликовала первый трейлер фильма Пола Гринграсса «22 июля», рассказывающего о теракте, который совершил Андерс Брейвик. Ролик был опубликован 4 сентября на YouTube-канале компании.

Премьера картины должна пройти 5 сентября 2018 года, её бюджет составил $20 млн. Фильм снят в жанре докудрамы. Этот жанр подразумевает, что картина подаётся как документальная, но на самом деле исторические события воспроизводятся при помощи игры актёров.

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Напомним, свой теракт Андерс Брейвик осуществил 22 июля 2011 года в центре Осло, его итогом стала гибель 77 человек, 151 человек получили ранения различной степени тяжести. Террорист не признал свою вину, суд приговорил его к тюремному заключению сроком 21 год. Режиссёр Пол Гринграсс известен зрителям по своей работе над фильмами про агента Джейсона Борна.

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