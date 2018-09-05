Среда, 5 Сентября 2018 года
09:33:54 МСК

Минкульт РФ запретил прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

Культура

Официальные причины отказа станут известны позже

Москва, 5 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», сообщает прокатная компания CinemaEmotion на своей странице в Facebook.

Отмечается, что компания «Невафильм» планировала выпустить фильм, приуроченный к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, 6 сентября. Официальные причины отказа станут известны в течение двух недель, добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители кинотеатральных сетей и организаторов кинофестивалей обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину в связи с принятием закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Как полагают авторы письма, принятый Государственной думой РФ и Советом Федерации закон может лишить индустрию и зрителей целого пласта культуры.

Читайте подробнее: Поправки в закон о поддержке кинематографа могут скорректировать уже осенью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить