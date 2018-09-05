Минкульт РФ запретил прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

Москва, , 08:55 — REGNUM Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», сообщает прокатная компания CinemaEmotion на своей странице в Facebook.

Отмечается, что компания «Невафильм» планировала выпустить фильм, приуроченный к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, 6 сентября. Официальные причины отказа станут известны в течение двух недель, добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители кинотеатральных сетей и организаторов кинофестивалей обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину в связи с принятием закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Как полагают авторы письма, принятый Государственной думой РФ и Советом Федерации закон может лишить индустрию и зрителей целого пласта культуры.

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