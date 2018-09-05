В Москве открывается Международная книжная выставка-ярмарка

Москва, , 08:53 — REGNUM 5 сентября в 75-м выставочном павильоне ВДНХ открывается Московская международная книжная выставка-ярмарка. В ней принимают участие 300 издательств из 25 стран. Они представят любителям литературы более 100 тысяч книг. В этом году впервые главной темой ММКВЯ станет детская литература.

На открытии в 12.00 выступят мэр столицы Сергей Собянин, руководитель Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, директор ММКВЯ Сергей Кайкин, советник по культуре Президента РФ Владимир Толстой.

Эти пять дней ярмарки ознаменованы для поклонников литературы не только приобретением большого количества интересных изданий, но больше встречами с любимыми авторами, знакомством с новинками книжного рынка. Так уже в первый день состоится творческая встреча с известным автором детективных романов, телеведущей Татьяной Устиновой, на которой она презентует свое новое произведение — «Звезды и лисы». На другой площадке в это же время экс-мэр Москвы Юрий Лужков представит свою книгу «И звезды смотрят вниз: причем, выступает в ней Юрий Михайлович не как политик, а как литератор со своей иронической прозой о времени прошлом и настоящем. Небезынтересным для разностороннего читателя будет и встреча вечером этого дня с лауреатом премии «Просветитель» Дарьей Варламовой: тема ее выступления — «Как не сойти с ума в большом городе? Как связаны секс, либидо и любовь?».

А всего во время выставки в режиме non-stop пройдет более 300 мероприятий. Презентации и встречи с авторами состоятся на площадках «Книги в городе», «Первый микрофон», «Литературная гостиная» и «Детская сцена».