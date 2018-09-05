Минкульт не разрешил прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

Москва, , 08:34 — REGNUM Министерство культуры РФ отказалось выдавать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы», демонстрирующему произведения, которые нацисты хотели уничтожить. Об этом 4 сентября сообщила на своей странице в Facebook представитель компании NevaFilm Мария Безенкова.

https://www.facebook.com/bezenkova/posts/10217295279283152

Безенкова посетовала на то, что весь мир познакомился с этой картиной, а в России её «запретили». Она сказала, что её компания лишь хотела показать российским зрителям те произведения, которые остались в мировой коллекции благодаря Победе в Великой Отечественной войне.

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На данный момент неизвестно, по какой причине Минкульт отказал в выдаче удостоверения, информация об этом должна появиться в течение двух ближайших недель.

Напомним, фильм «Похищенные сокровища Европы» должны были начать показывать в российских кинотеатрах с 6 сентября 2018 года. Снял фильм режиссёр Клаудио Поли.

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