ФБР вернуло рубиновые туфли Джуди Гарленд из «Волшебника из страны Оз»

Миннеаполис, США, , 08:09 — REGNUM ФБР удалось найти украденные в 2005 году рубиновые туфли Джуди Гарленд, в которых она снялась в классическом фильме «Волшебник из страны Оз» (1939). Об этом 4 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1037008187042541568

В 2017 году к страховщику туфель подошёл некий мужчина и сказал, что он может помочь в этом вопросе. Расследование ФБР длилось почти год, его результатом стала операция, проведённая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Туфли были возвращены владельцу в июле 2018 года и вернулись в Музей Джуди Гарленд.

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Напомним, фильм «Волшебник из страны Оз» снял режиссёр Виктор Флеминг, в 1940 году картина победила в двух номинациях на «Оскар»: «Лучшая музыка» и «Лучшая оригинальная песня». В 1989 году картина попала в список Национального реестра фильмов США.

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