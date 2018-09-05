Среда, 5 Сентября 2018 года
09:28:30 МСК

ФБР вернуло рубиновые туфли Джуди Гарленд из «Волшебника из страны Оз»

Культура

Спустя 13 лет после кражи туфли вновь выставлены в музее актрисы

Миннеаполис, США, 5 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  ФБР удалось найти украденные в 2005 году рубиновые туфли Джуди Гарленд, в которых она снялась в классическом фильме «Волшебник из страны Оз» (1939). Об этом 4 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1037008187042541568

В 2017 году к страховщику туфель подошёл некий мужчина и сказал, что он может помочь в этом вопросе. Расследование ФБР длилось почти год, его результатом стала операция, проведённая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Туфли были возвращены владельцу в июле 2018 года и вернулись в Музей Джуди Гарленд.

Читайте также: Стало известно, почему «Звёздный путь» Квентина Тарантино получит рейтинг R

Напомним, фильм «Волшебник из страны Оз» снял режиссёр Виктор Флеминг, в 1940 году картина победила в двух номинациях на «Оскар»: «Лучшая музыка» и «Лучшая оригинальная песня». В 1989 году картина попала в список Национального реестра фильмов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский актер исполнит роль Геральта в новом сериале по «Ведьмаку»

Читайте развитие сюжета: Минкульт не разрешил прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить