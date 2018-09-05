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Лепс показал на выставке свою коллекцию икон

Культура

Он собирал коллекцию около 20 лет

Москва, 5 сентября 2018, 05:07 — REGNUM  Музыкальный исполнитель Григорий Лепс представил свою коллекцию редких икон на выставке «Предивное художество», проходящей в Кремлевском историческом музее. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что на выставке Лепс представил свою коллекцию из икон XVI—XX веков, которую собирал на протяжении 20 лет. Всего в коллекции у музыканта 200 икон, а их стоимость оценивается в $25-$35 млн.

Выставка «Предивное художество» открылась в Москве в здании Исторического музея 4 сентября. На этой выставке представлена коллекция икон Григория Лепса, которая до этого ни разу не экспонировалась. По словам экспертов, эти иконы являются высокохудожественными шедеврами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Историческом музее в Москве Григорий Лепс представит свое собрание икон

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Художественные выставки
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