Скончался народный артист России Геннадий Мелехин

Москва, , 21:32 — REGNUM В возрасте 82 лет скончался народный артист России, актер Русского театра драмы Геннадий Мелехин. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщается на странице негосударственного авторского театра Ad LIBERUM в социальной сети «ВКонтакте».

"Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнером — он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником», — сказано в сообщении.

Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960-м году он окончил Ленинградский театральный институт.

После окончания института вошёл в труппу Государственного русского драматического театра Мордовской АССР.

Играл в Челябинском театре драмы им. С. М. Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре (Красноярск-26).

В 1984—2006 годах служил в Русском драматическом театре Карельской АССР (позже Русский театр драмы Республики Карелия).

Он играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Леди Макбет Мценского уезда», «Рядовые», «А зори здесь тихие» и многих других.