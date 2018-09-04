Стало известно, почему «Звёздный путь» Квентина Тарантино получит рейтинг R

Лос-Анджелес, США, , 16:10 — REGNUM В фильме «Звёздный путь», который снимет Квентин Тарантино, будут показаны все ужасы космоса, из-за этого картина может получить рейтинг R. Об этом поклонникам рассказал актёр Карл Урбан на сет-туре Trekonderoga. Его слова 3 сентября передал портал MovieWeb.

https://twitter.com/movieweb/status/1036663907660656640

Актёр сказал — не стоит ожидать, что в фильме будет нецензурная брань и прочие непристойности. Урбан пояснил, что Тарантино хочет показать все опасности космического пространства. Например, сцена с выбрасыванием человека в космос может быть показана без купюр.

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Актёр также добавил, что он не может ничего рассказать о сюжете, который на данный момент засекречен, однако, по его словам, создатель «Криминального чтива» собирается снять что-то совершенно сумасшедшее в рамках франшизы «Звёздный путь».

Напомним, в декабре 2017 года ИА REGNUM сообщило о том, что Квентин Тарантино начал работу над проектом фильма «Звёздный путь». В августе 2018 года стало известно, что Крис Пайн и Крис Хемсфорт могут не появиться в четвёртой полнометражной картине из-за того, что кинокомпания Paramount решила урезать бюджет проекта. Карл Урбан сообщил, что на данный момент актёры продолжают вести переговоры.

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