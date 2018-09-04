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Студия DC выпустила новый трейлер фильма «Шазам»

Культура

Мировая премьера картины запланирована на апрель 2019 года

Лос-Анджелес, США, 4 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Студия DC выпустила новый трейлер фильма «Шазам» про подростка, способного превращаться во взрослого супергероя при помощи волшебного слова. Ролик был опубликован 3 сентября на YouTube-канале Comicbook.

Одну из главных ролей в картине исполнил Закари Ливай, он сыграл Шазама — взрослого супергероя в которого может превращаться паренёк по имени Билли Бэтсон (Эшер Энжел). По сюжету Шазам обладает способностями шести мифологических героев.

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Напомним, снимал картину режиссёр Дэвид Ф. Сандберг, над созданием сценарной адаптации работали писатели Генри Гейден и Даррен Лемке. Мировая премьера картины пройдёт в США 5 апреля 2019 года.

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